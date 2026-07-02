TANTARDINI SALUTA, TORNA POLONIOLI: PORTÒ IL CORTENOVA IN “PRIMA”

CORTENOVA – Il Centro Sportivo Culturale Cortenova apre una nuova pagina della propria storia calcistica salutando Mister Andrea Tantardini e dando il benvenuto al nuovo allenatore della Prima Squadra, Gabriele Polonioli. In un lungo messaggio ufficiale, la società ha voluto ringraziare pubblicamente Tantardini per la passione, l’entusiasmo, la professionalità e l’impegno profuso negli anni alla guida del gruppo gialloblù. I ringraziamenti sono estesi anche al suo vice, Giamba Tantardini, che ha condiviso con il tecnico vittorie e sconfitte, lavoro sul campo e in panchina, dimostrando grande attaccamento ai colori del Cortenova. A entrambi, il club valsassinese ha rivolto i migliori auguri per il futuro, sia in ambito calcistico sia sul piano personale e familiare.

Contestualmente, il CSC Cortenova ha ufficializzato l’arrivo di Gabriele Polonioli come nuovo allenatore della Prima Squadra. Per lui, introbiese, si tratta di un ritorno in Valsassina dopo importanti esperienze in panchina, caratterizzate da risultati di assoluto rilievo alla guida di altre formazioni. Polonioli, infatti, ha saputo portare le sue squadre ai vertici dei rispettivi campionati in categorie prestigiose, centrando traguardi di eccellenza. Nel comunicato si ricorda anche come il tecnico, con i colori gialloblù del Cortenova, abbia in passato sfiorato il salto in Promozione dopo aver portato per la prima volta in assoluto il ‘Corte’ alla qualificazione in Prima categoria – segno di un legame storico e sportivo che oggi si rinnova con il suo ritorno in panchina.

Al suo fianco ci sarà Paolo Selva, già capitano del Cortenova, che assumerà il ruolo di vice allenatore, portando in dote esperienza, conoscenza dell’ambiente e carisma nello spogliatoio.

Il nuovo staff tecnico viene completato dal preparatore atletico Fabio Di Salvo, chiamato a curare la condizione fisica di una rosa che si annuncia profondamente rinnovata. Proprio il gruppo squadra, insieme allo staff, sarà presentato ufficialmente giovedì 9 luglio a Primaluna, occasione che segnerà l’avvio simbolico della nuova stagione gialloblu.

RedSpo