RAGAZZI DI BETLEMME IN ARRIVO IN VALSASSINA: UNA SETTIMANA DI INCONTRO E CONOSCENZA

PRIMALUNA – Arriveranno in Valsassina venerdì, ospiti della Comunità Pastorale Madonna della Neve, alcuni ragazzi provenienti da Betlemme. Per loro si tratta della prima esperienza fuori dal proprio Paese, una realtà segnata da anni dalla presenza di un alto muro che condiziona spostamenti, relazioni e vita quotidiana. Il soggiorno nella valle sarà possibile grazie alla disponibilità di alcune famiglie che hanno scelto di accoglierli nelle proprie case, trasformando l’iniziativa in un’occasione di apertura e dialogo.

Il programma della settimana prevede anche un incontro pubblico di testimonianza, durante il quale i giovani potranno raccontare la loro esperienza di vita in una città che porta i segni di tensioni e limitazioni, ma anche di una comunità che continua a mantenere vivo il proprio tessuto sociale e culturale. L’appuntamento rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino una realtà spesso percepita solo attraverso notizie frammentarie e per comprendere meglio le condizioni in cui vivono molte famiglie cristiane della Terra Santa.

La CP Madonna della Neve invita la popolazione a partecipare, con particolare attenzione alle famiglie dei ragazzi coinvolti nelle attività della comunità. L’arrivo dei giovani di Betlemme offre infatti alla valle un’occasione di confronto diretto con una storia diversa dalla propria, favorendo un clima di scambio e conoscenza reciproca che arricchisce il territorio e chi lo abita.

RedRel