MUSEO DEL LATTE E DELLA STORIA DELLA MUGGIASCA: GLI EVENTI DI DICEMBRE

Data pubblicazione 9 Dicembre 2022

VENDROGNO – Cresce l’attesa per gli eventi di dicembre al Museo del Latte e della storia della Muggiasca, in via Parrocchiale 1 a Vendrogno. Sono fondamentalmente tre gli appuntamenti da non perdere.

Si comincia sabato 17 dicembre alle 18 con Alberto Magatti che presenta il suo romanzo ‘Ludovico dello Vico’. Stesso giorno, ma alle 20:30, per la presentazione del Calendario 2023: ‘Ricordando i 150 anni dalla morte di A. Manzoni’.

Infine, venerdì 30 dicembre alle 18, ecco ‘I formaggi della Cheese Valley’, con degustazione guidata a cura di assaggiatori Onaf di formaggi di latte vaccino e caprino. Per la degustazione è richiesta un’offerta a partire da 3 euro a persona a favore del Muu. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.