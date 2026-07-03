DEMENZA SENILE: RICONOSCERE I SEGNALI PRECOCI E AFFRONTARE IL PERCORSO DI CURA

Il fenomeno della demenza nella terza età è una sfida importante per la persona che ne è colpita e per la sua famiglia. Non parliamo di qualche semplice distrazione dovuta all’età, ma di una condizione che può influire sulla mente, l’autonomia e la personalità di chi ne soffre.

Per questo motivo è fondamentale riconoscerne i primi sintomi. Intervenire subito non significa guarire dalla malattia, ma permette di attivare quelle cure e quelle strategie capaci di rallentare il declino cognitivo. Una diagnosi tempestiva offre alla famiglia il tempo necessario per comprendere la situazione, riorganizzare la vita quotidiana e prendere decisioni informate a tutela della propria salute e di quella dei propri cari.

I campanelli d’allarme: quando bisogna fare attenzione ai piccoli dettagli

Accorgersi che qualcosa non va è difficile, soprattutto all’inizio, perché è naturale giustificare le prime sviste pensando che sia colpa della stanchezza o degli anni che passano. Il primo vero segnale si nota quando la perdita di memoria inizia a rendere più difficoltosa la vita quotidiana: non si parla di dimenticare dove sono le chiavi, ma di non ricordare un appuntamento importante preso il giorno prima, lasciare oggetti nei posti sbagliati o avere delle difficoltà nel seguire una conversazione.

Un altro aspetto che deve far riflettere è la confusione con il tempo e lo spazio, come confondere la mattina con la sera o trovarsi in un posto familiare e non capire subito come si è arrivati lì. Spesso cambiano anche il carattere e l’umore: un anziano sempre calmo può diventare improvvisamente sospettoso, ansioso o irritabile. Persino fare i conti della spesa, seguire il filo di un discorso o trovare la parola giusta per esprimersi diventano azioni faticose che prima venivano naturali.

Come muoversi per una corretta diagnosi medica

Se si notano questi comportamenti, il primo passo da fare è parlarne con il medico di famiglia, che saprà indirizzare i parenti verso uno specialista come il geriatra o il neurologo. Il percorso clinico prevede solitamente una serie di test cognitivi e valutazioni neuropsicologiche pensate proprio per misurare le difficoltà reali e capire l’origine del problema.

In questo momento della ricerca, i familiari giocano un ruolo chiave: poiché il paziente spesso non si rende conto dei propri cambiamenti, sono proprio i figli o il coniuge a dover raccontare ai medici i dettagli della quotidianità, segnalando ogni anomalia utile a tracciare un quadro clinico preciso.

Strategie quotidiane per la gestione del paziente a casa

La gestione quotidiana di una persona affetta da demenza richiede l’adozione di routine precise e di un ambiente domestico rassicurante, in particolare:

Mantenere abitudini costanti per i pasti, il sonno e le attività ricreative aiuta a ridurre gli stati di ansia e di confusione mentale tipici della malattia.

La comunicazione deve farsi semplice ed empatica , basata su frasi chiare e su un supporto emotivo costante che eviti il contrasto diretto nei momenti di frustrazione.

deve farsi , basata su frasi chiare e su un supporto emotivo costante che eviti il contrasto diretto nei momenti di frustrazione. L’adattamento della casa diventa prioritario per garantire la sicurezza fisica, eliminando i potenziali pericoli come i tappeti, migliorando l’illuminazione dei corridoi e installando ausili che facilitino i movimenti in autonomia.

Il supporto delle strutture specializzate nel percorso di cura

Nel decorso della malattia può arrivare un momento in cui l’assistenza domiciliare non riesce più a rispondere alla complessità dei bisogni sanitari e comportamentali della persona.

In questi casi, il ricorso a una struttura residenziale con servizi dedicati alle demenze può rappresentare un’opzione da valutare insieme ai professionisti di riferimento e alla famiglia, soprattutto quando è necessario garantire un’assistenza continuativa.

Tra le realtà che operano in questo ambito vi è anche Anni Azzurri, gruppo attivo nel settore dell’assistenza agli anziani, che dispone di strutture e nuclei dedicati alle persone con demenza. In questi contesti l’assistenza viene generalmente affidata a équipe multidisciplinari composte da diverse figure professionali, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni sanitari, assistenziali e relazionali che possono emergere nel corso della malattia.