I LETTORI SI LAMENTANO DEL RUMORE (“FINO ALLE DUE”) CAUSATO DAL FESTIVAL

Salve

Vorrei portare alla vostra attenzione il tema del rumore in valle causato da eventi quali il Valsassina Country Festival, che si protraggono oltre le due del mattino con musica a volume altissimo (si sentiva a Barzio in maniera nitida) così come è avvenuto sabato notte.

L’argomento si ripropone tutti gli anni e ben vengano tutte le iniziative culturali, gastronomiche e quant’altro ma che ci sia un limite di buon senso che salvaguardi gli interessi di tutti.

Grazie dell’attenzione

[Lettera firmata]

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Buongiorno, concordo pienamente col lettore che si è lamentato. Sono residente a Barzio e già da venerdì sera la musica ha proseguito sino alle 2.

Tutte le attività volte a promuovere il turismo sono ben accette ma il turista che non partecipa al festival forse desidera anche riposare. La classica mezzanotte di Cenerentola non potrebbe andar bene per terminare?

Complimenti per il vostro lavoro e grazie per l’attenzione.



[Lettera firmata]