TORNEO DEI COMUNI 2026: SUCCESSI PER BALLABIO E CREMENO

PRIMALUNA – Quarta serata di gare al Torneo di calcio dei Comuni valsassinesi. Un evento che si è svolto ieri sera all’oratorio di Primaluna. Due le gare disputate per un totale di 13 reti realizzate.
Nel primo match, Ballabio ha travolto con un secco 4-0 Primaluna in una gara a senso unico.
Più combattuto il secondo match della serata che ha visto Cremeno sconfiggere Pasturo per 5-4.
Il torneo, organizzato dall’ASD Primaluna, mette di fronte anche quest’anno le rappresentative dei paesi valsassinesi in una dozzina di belle serate all’insegna del calcio, accompagnato da tifo e socialità, con un calendario che animerà tutto il mese fino alle finali, programmate per venerdì 31 luglio.
Le prossime partite, sempre all’oratorio di Primaluna, sono in programma per giovedì 9 luglio: alle 21 Primaluna-Ballabio, alle 22 Cremeno-Pasturo.
RedSpo