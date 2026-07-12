BARZIO, CHIESA GREMITA PER VIVALDI. APPLAUSI ALL’ENSEMBLE LOCATELLI

BARZIO – La 54ª Rassegna Organistica Valsassinese si è aperta sabato 11 luglio nella chiesa di Sant’Alessandro a Barzio con l’esecuzione integrale delle “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi affidata all’Ensemble Locatelli, concerto inaugurale a ingresso libero.

Il programma comprendeva anche un omaggio a Johann Sebastian Bach con il Concerto in la minore BWV 593 per organo solo, che riprende il Concerto RV 522 di Vivaldi e sottolinea il dialogo artistico tra i due compositori.

La storia della manifestazione

I primi concerti furono tenuti a Primaluna, a partire dal 1972, e a Pasturo. Si tratta di una delle rassegne musicali più longeve del panorama nazionale. L’organo di Barzio ha sempre rappresentato il cuore pulsante e il punto di attrattiva della Rassegna che nacque con l’intento di recuperare gli antichi e pregevoli strumenti che la Valsassina custodisce, i quali all’epoca si trovavano in uno stato di conservazione pessimo e necessitavano di restauri importanti. Molte figure di rilievo collaborarono per dare il via a questo progetto, il quale prese realmente forma grazie all’organo “F.lli Serassi” op. 651 realizzato nel 1858 per la Pieve di Primaluna, che fu protagonista dei primi concerti volti a promuoverne il valore.

Nel 1972 si eseguì una pulitura dell’organo Serassi, seguita nel 1979 da un restauro filologico a opera della Casa organaria Mascioni. Parallelamente, il primo recupero e restauro significativo che ha letteralmente salvato lo strumento dal disarmo fu quello dell’organo Tornaghi di Pasturo. Successivamente, la rassegna si è arricchita grazie al fervore che portò alla costruzione del nuovo organo Mascioni di Barzio, guidata da don Alfredo Comi e dal dottor Ambrogio Cesana, ispettore onorario, oltre che dall’allora sindaco del paese Giovanni Gerosa e dall’assessore alla Cultura Alvaro Ferrari. È un racconto avvincente di attività intensa che nella decade degli anni ’80 vide la rinascita di altri meravigliosi strumenti della Valle, oggi protagonisti della programmazione attuale.

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