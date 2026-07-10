CORTENOVA, IL RITORNO DI POLONIOLI: “RIPARTO CON TANTA VOGLIA DI FARE”

CORTENOVA – L’allenatore introbiese Gabriele Polonioli torna sulla panchina della prima squadra del Cortenova, in Seconda categoria. Il vecchio/nuovo tecnico rappresenta un pezzo di storia del calcio locale, avendo portato per la prima volta in assoluto il ‘Corte’ alla qualificazione in Prima categoria, nel 2012 (sotto, una foto dal nostro archivio su quell’evento).

Valsassinanews lo ha intervistato per sapere come è stato questo ritorno e con che spirito affronterà la nuova stagione.

Con che spirito ritorna a Cortenova?

“Torno con tanta voglia per cercare, con l’aiuto dei giocatori e della società e dello staff, di fare il massimo e portarli dove meritano.

Come sono stati questi anni ‘in giro’, con parecchi successi su panchine diverse?

“In questi anni passati mi sono confrontato con altre realtà e grazie ai ragazzi ho ottenuto buoni risultati sia a Olgiate Molgora, Arcadia Dolzago, Galbiate Grentarcadia e Valmadrera“.

Cosa conosce della squadra e società valsassinese di oggi?

“Del Cortenova conosco tutti i dirigenti perché sono sempre gli stessi che per anni fanno tutto il possibile per portare avanti questa storica società. Poi Luca Acquistapace e Innocente Magni mi hanno convinto a ritornare per aiutarli”.

Obiettivo della stagione?

“Obiettivo è pedalare con sacrificio e tanta umiltà e passione per stare più in alto possibile. Ma soprattutto ridare entusiasmo e voglia di venire al campo a giocatori e tifosi”.

Infine, un appello/saluto ai tifosi del Cortenova

“Ai tifosi chiedo di supportarci e sopportarci per ottenere il migliore risultato possibile e sono sicuro che saranno in tanti perché nei dieci anni passati lo hanno sempre fatto e lo faranno ancora. E con loro, i giocatori, lo staff e la società faremo il possibile per ottenere il risultato migliore che sempre il campo emetterà”.

RedSpo

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L’ADDIO DI POLONIOLI AL ‘CORTE’ NEL 2014: