QUASI UNA FIABA LA STORIA DELLA MAGLIA “RESTITUITA” AL MERCATO DI BARZIO

C’era una volta una mamma che aveva comprato al figlioletto di 10 mesi alla bancarella del mercato di Barzio del venerdì che vende articoli per bambini una maglietta bianca con lo stemma della squadra del cuore del papà. Arrivata a casa si è accorta di averla persa.

Il venerdì dopo, la nonna è andata al mercato per ricomprare una maglia come quella persa. Spiegato il motivo dell’acquisto, l’ambulante rivelava che la maglietta smarrita era stata trovata da un collega, vicino di bancarella, che gliel’aveva consegnata – sperando che la mamma ritornasse.

Qui finisce la favola, ma la morale per me e che le persone oneste e corrette esistono ancora e due fanno gli ambulanti al mercato di Barzio del venerdì.

Roberto Combi