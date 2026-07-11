TORNEO DEI COMUNI 2026: DILAGA TACENO, PARI TRA INTROBIO E PREMANA

PRIMALUNA – 15 gol in sole due partite nella quinta giornata del Torneo di calcio dei Comuni valsassinesi, che si è svolta ieri sera all’oratorio di Primaluna.
Primo match a senso unico, con Taceno/Parlasco a valanga su Barzio: il tabellino recita 9-0 a fine partita, risultato che parla da solo.
Tutt’altro copione nella seconda partita della serata, in cui Introbio e Premana chiudono la sfida sul 3-3.
Il torneo, organizzato dall’ASD Primaluna, mette di fronte anche quest’anno le rappresentative dei paesi valsassinesi in una dozzina di belle serate all’insegna del calcio, accompagnato da tifo e socialità, con un calendario che animerà tutto il mese fino alle finali, programmate per venerdì 31 luglio.
Le prossime partite, sempre all’oratorio di Primaluna, sono in programma per martedì 14 luglio: alle 21 Esino Lario-Ballabio, alle 22 Cortenova-Pasturo.
RedSpo