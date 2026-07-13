IL 18 E 19 LUGLIO TRE EVENTI ANIMANO IL WEEKEND DI PRIMALUNA

PRIMALUNA – Questo weekend, sabato 18 e domenica 19 luglio, a Primaluna ci saranno tre occasioni per stare insieme.

Si parte sabato 18 alle 17 al Tennis con Note senza confini, dove le bande valsassinesi si ritrovano per un pomeriggio di musica e aggregazione: suoneranno Corpo Musicale S. Cecilia di Cortabbio, Corpo Musicale Bruno Colombo di Pasturo, Corpo Bandistico S. Dionigi di Premana e Corpo Musicale “Risveglio” di Ballabio, in collaborazione con la Birreria Belli e Beati. Bar e cucina aperti per tutta la durata, il ricavato va al Soccorso Centro Valsassina: un buon motivo in più per esserci.

Cala la sera e alle 21, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, l’organo torna protagonista con la 54ª Rassegna Organistica Valsassinese. Il concerto di sabato, L’organo nelle corti e nelle cattedrali, vede protagonista Luciano Zecca all’organo Serassi, costruito nel 1858-59 dai Fratelli Serassi di Bergamo, bottega considerata tra le più autorevoli dell’arte organaria italiana dell’Ottocento. Ingresso libero. Programma completo e aggiornamenti su rassegnaorganisticavalsassinese.it

Per tutto il weekend, il Gruppo Alpini di Primaluna apre le porte alla tradizionale Festa al Cappello Alpino. Si comincia sabato sera, dalle 18:30, con la cena a base di piatti tipici; domenica la festa prosegue con la Santa Messa alle 11, seguita alle 12 dal rancio alpino.

RedPri