SUCCESSO IN ALTA VALLE PER ‘LE VOCI DELLE ALPI’, ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI

CASARGO – Una splendida giornata di sole, una partecipazione numerosa e coinvolta, artisti e gruppi musicali di grande qualità.

Si è conclusa con grande soddisfazione la quarta edizione di “Le voci delle Alpi”, l’iniziativa che sabato 11 luglio ha accompagnato i partecipanti lungo alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Alta Valsassina, trasformando un’escursione nella natura in una vera esperienza di condivisione e riscoperta delle tradizioni locali.

L’evento, promosso dal Comune di Casargo insieme ai Comuni di Crandola Valsassina, Margno e Taceno, con il sostegno di Regione Lombardia e della Provincia di Lecco, in collaborazione con le associazioni “Le Nostre Radici” di Indovero di Casargo e “Res Musica Centro ricerca e promozione musicale” di Lecco, ha saputo ancora una volta coniugare musica, cultura, ambiente ed enogastronomia, confermandosi un appuntamento molto apprezzato da residenti e visitatori.

Lungo i due itinerari proposti, il percorso trekking e quello semplice, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere un viaggio immersivo tra alpeggi, borghi e panorami unici, accompagnati dalle esibizioni di gruppi musicali e professionisti di grande rilievo.

Grande interesse ha suscitato anche la possibilità di scoprire le eccellenze del territorio, dagli aspetti naturalistici alle tradizioni rurali, fino alle esperienze enogastronomiche che hanno arricchito il percorso.

La giornata si è conclusa in un clima di festa e convivialità alla Vigna di Indovero, dove musica, panorama e rinfresco hanno regalato ai partecipanti un finale particolarmente apprezzato.

“Le voci delle Alpi” si conferma così un progetto capace di valorizzare in modo autentico il patrimonio culturale e ambientale dell’Alta Valsassina, offrendo occasioni concrete per riscoprire il territorio, le sue tradizioni e il forte legame tra comunità, paesaggio e cultura.

Gli organizzatori esprimono grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra enti, associazioni, volontari, artisti e operatori coinvolti, e ringraziano tutti i partecipanti che, con entusiasmo e partecipazione, hanno contribuito al successo dell’edizione 2026.

RedCas