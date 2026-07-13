VERSO IL FUTURO. IL VOLO DEL SUPER PUMA DÀ FORMA ALLA NUOVA CABINOVIA

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Nuova puntata della media partnership tra ITB e il nostro quotidiano on line.

VN segue da vicino e passo dopo passo l’intero iter del cantiere per il rifacimento della telecabina, verso il taglio del nastro della “nuova Bobbio” in vista della stagione invernale 2026/2027.

Ci sono momenti che segnano una svolta decisiva nella vita di un cantiere, trasformando i disegni tecnici in realtà visibile. Per la nuova cabinovia dei Piani di Bobbio, quel momento è arrivato oggi.

Dopo settimane intense dedicate alle demolizioni, agli scavi e al getto delle fondazioni, l’opera entra finalmente nella sua fase più spettacolare. Protagonista assoluto della giornata è stato ancora una volta il Super Puma, il colossale elicottero richiamato in azione per un compito diametralmente opposto al precedente: questa volta non si è trattato di smantellare il vecchio impianto, ma di costruire il futuro.

Una precisione millimetrica ad alta quota

Il lavoro si è svolto con un ritmo serrato e una coordinazione impeccabile:

Il sollevamento: Ogni singolo pilastro di sostegno, pre-assemblato a terra, è stato agganciato e sollevato in volo.

Il trasporto: I componenti hanno sorvolato i pendii lungo la linea tracciata per il nuovo impianto.

La posa: Guidato dalle squadre a terra, l’elicottero ha posizionato ogni struttura con una precisione millimetrica.

A vederlo dal basso, lo spettacolo del Super Puma in azione può quasi sembrare semplice. In realtà, dietro ogni singola manovra si celano anni di esperienza, una coordinazione perfetta tra piloti e tecnici a terra, e una pianificazione studiata nei minimi dettagli.

Da cantiere a infrastruttura

È proprio in giornate come questa che il progetto cambia pelle: smette di essere un semplice cantiere a cielo aperto e inizia, finalmente, a mostrare il volto di una vera cabinovia. Dopo mesi passati a immaginare e progettare come sarebbe stato il nuovo collegamento, da oggi l’opera è finalmente sotto gli occhi di tutti.

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