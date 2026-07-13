PIZZOSTELLA SKYRACE: VINCE DANIEL ANTONIOLI DEL TEAM PASTURO

CAMPODOLCINO (SO) – Successo di Daniel Antonioli del Team Pasturo sanato scorso alla Pizzostella Skyrace di Campodolcino. Sulla distanza di 27 km con 2.430 metri di dislivello positivo, il corridore classe 1982 dei Piani Resinelli ha tagliato il traguardo in 3h12’42”, precedendo di 9’40” il lecchese Paolo Bonanomi (Falchi Lecco). Sul terzo gradino del podio si è piazzato Eddj Nani.

Nella top ten spazio anche per Dario Rigonelli (Osa Valmadrera) che ha chiuso quinto in 3h41’01” e si è aggiudicato la vittoria nella categoria M45+. Tra i risultati di rilievo anche il 19° posto di Andrea Esposito (Gs Mario Corti) in 4h26’22”. In campo femminile, buona prestazione per Irene Lubrini del Team Lab4You di Garbagnate Monastero, quarta in 4h46’13”, mentre Carolina Brambilla (Gs Mario Corti) ha concluso sesta in 4h53’39”.

Sulla distanza maggiore, la Skymarathon di 42 km con 3.600 metri di salita, il dominio è stato femminile e in gran parte dei Falchi Lecco. Roberta Jacquin (Pegarun) ha conquistato la vittoria in 6h17’01”, davanti ad Aurora Bosia, seconda in 6h42’12”, e a Marianna Colombo, terza in 7h13’55”. Quarta delle Falchi in gara è stata Sara Ratti (Gs Mario Corti), ottava in 8h50’09”.

Tra gli uomini della skymarathon il miglior piazzamento dei Falchi è il decimo posto di Stefano Tavola in 6h09’02”; il compagno Tommaso Redaelli si è classificato 20° in 6h27’48”.

RedSpo