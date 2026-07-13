IN VALSASSINA, IL FORCONE È A VOLTE ANCORA PIÙ RAPIDO DEL CERVELLO

VALSASSINA – Un post pubblicato su Facebook sta facendo discutere in queste ore in Valle. A raccontare l’accaduto è un giovane brianzolo che, insieme alla sua ragazza, sarebbe stato vittima di una “mezza aggressione” sotto l’Alpe Giumello nella tarda mattinata del 12 luglio.

Nel messaggio, l’autore descrive una situazione degenerata in pochi secondi dopo un banalissimo contatto tra auto su una strada stretta. Secondo quanto riportato su FB, l’auto con due uomini – una vecchia utilitaria grigia – procedeva attaccata al veicolo della coppia.

A seguito di una frenata, il mezzo dietro avrebbe urtato leggermente la macchina dei ragazzi, provocando un graffio minimo. Da lì, la discussione sarebbe esplosa: uno dei due individui avrebbe preso un forcone dal baule, mentre l’altro avrebbe urlato minacce di morte e di “andare a prenderli a casa”. Il soggetto armato avrebbe poi colpito e rotto lo specchietto lato passeggero dell’auto della coppia. I due giovani sono riusciti a scappare illesi, ma entrambi riferiscono un forte stato di shock. Le foto dei danni al veicolo sono state pubblicate direttamente nel post.

L’autore del messaggio su Facebook annuncia che presenterà denuncia contro ignoti, pur non nascondendo la preoccupazione che l’episodio possa rimanere senza conseguenze. “Non mi importava nulla del graffio alla macchina, era una sciocchezza. Ma quando ho visto il forcone ho capito che dovevamo scappare”, scrive.

RedCro