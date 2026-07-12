CROCE DI CREVESTO, IN SCENA LA TRADIZIONALE FESTA COMUNITARIA

PRIMALUNA – Oggi sopra Primaluna la tradizionale festa alla Croce di Crevesto, appuntamento molto sentito dalla comunità locale. La giornata si è aperta con la camminata non competitiva, organizzata in ricordo dei giovani del paese scomparsi, che ha visto una buona partecipazione lungo i sentieri della zona.

Alle 11 è stata celebrata la messa, a seguire il rancio conviviale, quindi le premiazioni dei partecipanti e il sorteggio dei premi, che hanno concluso il programma. Un evento che ha unito memoria e socialità, rinnovando una tradizione radicata nel territorio e nella comunità primalunese.

RedPri