“LE VOCI DI SPIRABILIA” FA TAPPA A CIVATE, COLICO E BARZIO

LECCO – Continuano gli appuntamento de “Le voci di Spirabilia” 2026, una manifestazione nata nel 2014 come rassegna musicale itinerante avente tema centrale la lirica e poi diventata una rassegna che si è occupata di arte in senso assoluto.
Accanto all’aspetto artistico, Spirabilia ha sempre cercato di sviluppare un saldo legame con il territorio, per questo motivo gli spettacoli sono sovente inseriti in luoghi ricchi di storia ed arte in un connubio che porta lo spettatore ad immergersi a pieno nel wagneriano concetto di “arte totale”.
Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 17 luglio alle 21 al Chiostro del Monastero di S. Calocero di Civate. Protagonisti i Ponti Sonori con la voce di Miriam De Luca.
Prima di tornare nel mese di settembre, a luglio ci saranno altri due importanti eventi. Il primo mercoledì 22 luglio alle 21 sul palco galleggiante di Colico, sempre con i Ponti Sonori e la voce di Stefania Martin. Infine, venerdì 24 luglio alle 21 ecco Mélange Comique a Palazzo Manzoni di Barzio.
RedCul