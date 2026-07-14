RETI SUL PONTE DELLA VITTORIA, IL SINDACO: “RESPONSABILITÀ MORALE E CIVILE”

CREMENO – “Voglio esprimere la piena soddisfazione dell’amministrazione comunale di Cremeno in quanto nell’ambito del progetto della messa in sicurezza della sede viaria del Ponte e di recupero conservativo della struttura, con la Provincia di Lecco siamo riusciti in questo anno e mezzo a programmare e a reperire le risorse necessarie per il posizionamento di barriere di protezione al fine di scongiurare gesti estremi da parte di persone fragili. Come amministrazione non potevamo rimanere indifferenti a questa responsabilità morale e civile”. È il commento di Pier Luigi Invernizzi, sindaco di Cremeno, dopo il via libera al progetto di manutenzione conservativa del Ponte della Vittoria, lungo la Sp 64. À

L’intervento è stato approvato dopo quasi due anni di verifiche, studi e approfondimenti tecnici e, oltre al recupero strutturale dell’opera, permetterà anche di prevenire gesti estremi attraverso l’installazione di barriere di protezione, frutto di un lavoro congiunto tra Comune e Provincia.

Le analisi condotte hanno confermato il buono stato complessivo della struttura, pur evidenziando la necessità di interventi mirati sulle parti maggiormente compromesse dall’usura e dal tempo. Il progetto, elaborato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Comune, mira a preservare l’opera sia nel suo valore funzionale per la viabilità locale sia come elemento architettonico e simbolo del paesaggio di Cremeno.

L’intervento complessivo è stimato intorno a 1,2 milioni di euro, con un contributo comunale di 100.000 euro.

RedCre

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