CRONACA/ANCORA GRAVI ALPINISTA CADUTO E BALLABIESE FERITO IN AUTO

Data pubblicazione 24 Maggio 2022

BALLABIO – Venerdì sera e sabato all’insegna di due incidenti in circostanze diverse ma accomunati dalla gravità degli esiti, intorno a Ballabio.

In coma farmacologico il giovane del paese coinvolto nell’incidente stradale in zona Pomedo, ora ricoverato al ‘Manzoni‘ di Lecco mentre permane in prognosi riservata a Varese lo scalatore milanese precipitato per più di cento metri dalla …

