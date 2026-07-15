BARZIO PIANGE LA CAMPIONESSA ALESSANDRA ARRIGONI, ADDIO A SOLI 48 ANNI

BARZIO – Si è spenta a soli 48 anni, a causa di una malattia, la campionessa di biathlon barziese Alessandra Arrigoni.

Cresciuta ai Piani di Bobbio, figlia del noto maestro di sci di fondo Natale Arrigoni, Alessandra ha iniziato a gareggiare da bambina nello sci di fondo, collezionando oltre cinquanta vittorie. Nel 1995 ha scelto il biathlon: nel 1996 è entrata nella Nazionale italiana juniores e nello stesso anno ha conquistato il terzo posto ai Campionati Mondiali di skiroll in Ungheria. Tra i risultati più significativi figurano anche le tre medaglie di bronzo ai Campionati Italiani di biathlon nel 2001.

Sposata nel 2006 con il collega fondista e vigile Luca Bortot, noto per aver lavorato a lungo in Altopiano, Alessandra aveva conseguito la qualifica di maestro di sci di fondo, dedicando la sua esperienza alle nuove generazioni attraverso l’insegnamento alla Scuola Sci dei Piani di Bobbio e al Centro Fondo locale.

Alessandra lascia le figlie Elena e Martina, il marito Luca, la mamma Lucia, il papà Natale, il fratello Massimiliano con Chiara e Isabel, zii, cugini e numerosi amici e allievi. I funerali si svolgeranno a Barzio, venerdì 17 luglio alle 15:30 nella Parrocchia di S. Alessandro, preceduti dalla recita del rosario alle 15. Al termine della funzione la salma sarà accompagnata al Tempio Crematorio. La cara Alessandra riposa presso la Camera Mortuaria dell’Ospedale Manzoni di Lecco.

RedCro