SONDAGGIO VN. NUOVA LECCO-BALLABIO, PER I LETTORI “PROGETTATA MALE”

VALSASSINA – Valsassinanews ha chiesto ai lettori come interpretano l’ennesima interruzione della nuova Lecco–Ballabio, principale arteria di collegamento tra la Valle e il capoluogo. Il risultato del sondaggio è netto: prevale la convinzione che qualcosa non funzioni nella progettazione dell’opera.

Nuova Lecco–Ballabio: per i lettori è stata progettata male

Il sondaggio ha raccolto 407 voti, e il dato più forte è inequivocabile: il 44% dei partecipanti (179 voti) ritiene che la strada sia stata “progettata male, se la chiudono sempre”. Una bocciatura che riflette la frustrazione di residenti, pendolari e lavoratori.

Il 21% (84 voti) commenta con sarcasmo “dov’è la novità?”, segno che le chiusure sono ormai percepite come routine.

Il 13% (52 voti) liquida tutto come “il solito magna-magna”, mentre l’11% (46 voti) sospetta che “succeda troppo spesso, c’è qualcosa sotto”.

Il 10% (39 voti) parla invece di normale manutenzione, interpretando le chiusure come fisiologiche per una strada complessa. Chiude il quadro un 1% (5 voti) senza idee precise e un altro 0% (2 voti) non interessato.

Il sondaggio conferma una percezione diffusa: la nuova Lecco–Ballabio non ha mai raggiunto la piena affidabilità. Ogni chiusura diventa un problema per chi vive e lavora in Valle, alimentando dubbi sulla progettazione, sulla gestione e sulla capacità dell’infrastruttura di rispondere alle esigenze del territorio.

Risposta Percentuale Voti
Progettata male, se la chiudono sempre 44% 179
Dov’è la novità? 21% 84
È sempre il solito magna-magna 13% 52
Troppo spesso: c’è qualcosa sotto 11% 46
Normale manutenzione 10% 39
Non ho idee precise in proposito 1% 5
L’argomento non mi interessa 0% 2
PROSSIMO SONDAGGIO: ISTITUTO COMPRENSIVO UNICO, SOLUZIONE PER LE NOSTRE SCUOLE?

Via libera unanime dei sindaci al progetto dell’Istituto Comprensivo Unico della Valsassina, con sede principale a Cremeno e una sede distaccata a Premana. Una riforma considerata strategica per il futuro della scuola in Valle, ma che richiede un percorso amministrativo complesso e una condizione ritenuta fondamentale: serve un dirigente scolastico titolare, non una reggenza.

Il sondaggio chiede ai lettori come valutano questa scelta: è davvero la soluzione che serviva? Funzionerà solo con una guida stabile? Oppure il progetto non convince?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 23 luglio. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

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