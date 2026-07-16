SONDAGGIO VN. NUOVA LECCO-BALLABIO, PER I LETTORI “PROGETTATA MALE”

VALSASSINA – Valsassinanews ha chiesto ai lettori come interpretano l’ennesima interruzione della nuova Lecco–Ballabio, principale arteria di collegamento tra la Valle e il capoluogo. Il risultato del sondaggio è netto: prevale la convinzione che qualcosa non funzioni nella progettazione dell’opera.
Nuova Lecco–Ballabio: per i lettori è stata “progettata male”
Il sondaggio ha raccolto 407 voti, e il dato più forte è inequivocabile: il 44% dei partecipanti (179 voti) ritiene che la strada sia stata “progettata male, se la chiudono sempre”. Una bocciatura che riflette la frustrazione di residenti, pendolari e lavoratori.
Il 21% (84 voti) commenta con sarcasmo “dov’è la novità?”, segno che le chiusure sono ormai percepite come routine.
Il 13% (52 voti) liquida tutto come “il solito magna-magna”, mentre l’11% (46 voti) sospetta che “succeda troppo spesso, c’è qualcosa sotto”.
Il 10% (39 voti) parla invece di normale manutenzione, interpretando le chiusure come fisiologiche per una strada complessa. Chiude il quadro un 1% (5 voti) senza idee precise e un altro 0% (2 voti) non interessato.
Il sondaggio conferma una percezione diffusa: la nuova Lecco–Ballabio non ha mai raggiunto la piena affidabilità. Ogni chiusura diventa un problema per chi vive e lavora in Valle, alimentando dubbi sulla progettazione, sulla gestione e sulla capacità dell’infrastruttura di rispondere alle esigenze del territorio.
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Progettata male, se la chiudono sempre
|44%
|179
|Dov’è la novità?
|21%
|84
|È sempre il solito magna-magna
|13%
|52
|Troppo spesso: c’è qualcosa sotto
|11%
|46
|Normale manutenzione
|10%
|39
|Non ho idee precise in proposito
|1%
|5
|L’argomento non mi interessa
|0%
|2
Via libera unanime dei sindaci al progetto dell’Istituto Comprensivo Unico della Valsassina, con sede principale a Cremeno e una sede distaccata a Premana. Una riforma considerata strategica per il futuro della scuola in Valle, ma che richiede un percorso amministrativo complesso e una condizione ritenuta fondamentale: serve un dirigente scolastico titolare, non una reggenza.
Il sondaggio chiede ai lettori come valutano questa scelta: è davvero la soluzione che serviva? Funzionerà solo con una guida stabile? Oppure il progetto non convince?
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 23 luglio. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.