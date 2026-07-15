SAGRA DELLE SAGRE 2026, 100 ESPOSITORI E TRE AREE: TUTTE LE NOVITÀ

BARZIO – La Sagra delle Sagre torna a Barzio dall’8 al 16 agosto con una veste rinnovata e un programma pensato per ampliare l’offerta culturale, gastronomica e di intrattenimento. L’edizione di quest’anno presenta una nuova identità grafica, una mappa degli spazi ridisegnata e diverse novità pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Il simbolo scelto per il 2026 è la S a tessere, un segno grafico composto da nove colori che rappresentano “nove storie” intrecciate in un unico sistema visivo. La nuova immagine accompagnerà la comunicazione della manifestazione e gli allestimenti, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e appartenenza che caratterizza la sagra.

La pianta dell’evento si amplia e si articola in tre aree principali: Piazza della Sagra, Arena della Sagra e Area Kids. Piazza della Sagra diventa il cuore informale della manifestazione, con birrificio, paninoteca, gelateria, dj set e un’area relax. L’Arena della Sagra ospiterà ogni sera concerti dal vivo e, in due serate speciali, dj set con chiusura posticipata fino all’una. L’Area Kids è uno spazio dedicato ai più piccoli, con attività e giochi pensati per permettere alle famiglie di partecipare alla festa in sicurezza.

La Sagra delle Sagre ospiterà complessivamente 100 espositori: oltre agli stand gastronomici, la fiera sotto le stelle della Valsassina accoglierà anche numerose realtà non alimentari. Artigiani locali, produttori, operatori del settore moda, casa e benessere e associazioni esporranno le proprie creazioni e servizi, offrendo ai visitatori un percorso di scoperta stand dopo stand che valorizza il territorio e le piccole imprese locali. Ecco la risposta, dunque, alle cassandre che pronosticavano una qualche riduzione degli stand nel passaggio dalla vecchia gestione a quella nuova.

Sul fronte food, tra le novità più attese c’è l’apertura di una pizzeria con forno dedicato, attiva tutte le sere della sagra come alternativa ai piatti tradizionali. La manifestazione è organizzata su più punti di ristorazione e degustazione: il Borgo del Gusto (con Ristorante del Borgo, Casa del Pizzocchero, Pizzeria), la Piazza Sagra (Polenteria Gildo, Paninoteca, Gelateria, Birrificio Menaresta), il Percorso del Gusto (Cascina Don Guanella, Le Dolcerie) e l’Arena delle Sagre (con postazioni Heineken, Aperol Spritz e il Live Bar). L’intento è offrire un’esperienza che vada dalla colazione alla mezzanotte, con proposte per tutti i momenti della giornata.

Per il momento dell’aperitivo sono previste due aree dedicate, le Aperol Zone e le Heineken Zone, pensate come luoghi di incontro per iniziare la serata con calma prima degli spettacoli serali. La programmazione musicale e gli allestimenti tecnici dell’Arena sono stati studiati per garantire intrattenimento serale di qualità, con serate a ingresso libero e appuntamenti speciali con chiusure prolungate in due notti.

L’organizzazione sottolinea la volontà di coniugare tradizione e innovazione: la sagra mantiene il filo conduttore del “mangiare bene, bere meglio, stare insieme” ma lo declina in spazi e servizi rinnovati per migliorare l’accoglienza e l’esperienza dei visitatori. Tra gli obiettivi dichiarati c’è anche quello di valorizzare le realtà locali e le produzioni tipiche attraverso la presenza di artigiani, produttori e associazioni del territorio.

La Sagra delle Sagre 2026 si presenta quindi come una manifestazione ampliata e rinnovata, con una forte componente identitaria e un’offerta diversificata che punta a coinvolgere residenti e turisti. Informazioni dettagliate su orari, programma musicale e disposizioni logistiche saranno rese disponibili dagli organizzatori nelle prossime settimane.

Tutte le informazioni sulla nuova edizione della Sagra dele Sagre sono consultabili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook.

RedVN