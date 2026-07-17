DOMENICA LA “FESTA DEI BAMBINI” AI PIANI DI ARTAVAGGIO

MOGGIO – Domenica 19 luglio i Piani di Artavaggio ospiteranno la “Festa dei Bambini”, una giornata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, organizzata dall’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio.

Il ritrovo è previsto alle 10 nel prato della scuola sci. Nel corso della giornata saranno proposti giochi, laboratori didattici dedicati alla montagna, truccabimbi, lotteria a premi e tante altre attività pensate per far divertire bambini di tutte le età, immersi nello splendido scenario naturale di Artavaggio.

Sarà inoltre presente un laboratorio dedicato alla scoperta della lavorazione del formaggio, insieme ad altre iniziative che accompagneranno i partecipanti per tutta la giornata. Per il pranzo sarà attivo un servizio ristoro con pizza, patatine, panini e salsiccia, mentre la merenda sarà offerta a tutti i bambini.

L’iniziativa vuole offrire alle famiglie un’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta, tra natura, divertimento e tradizioni della montagna, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi della Valsassina.