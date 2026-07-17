RESINELLI, DOMANI L’ESCURSIONE LUNGO L’ANELLO DEL PARCO VALENTINO

PIANI RESINELLI – Domani, sabato 18 luglio dalle 9:30 alle 14:30, appuntamento con una escursione guidata lungo l’Anello del Parco Valentino, uno degli itinerari più suggestivi della montagna lecchese con arrivo al Belvedere, un fantastico balcone su Lecco e lago di Como, i laghi Briantei, i Corni di Canzo, la Brianza seguendo il fiume Adda a sud e su verso le Alpi a nord. Il ritrovo è all’Ufficio Turistico dei Piani Resinelli (Piazza della Chiesa).

Il percorso, semplice e adatto a tutti gli escursionisti con un minimo di abitudine al cammino, sarà arricchito da approfondimenti dedicati alla natura, alla geologia e alle peculiarità del territorio. Una camminata slow, a cura di Archeologistics e Traccia Trekking, alla scoperta di storia, cultura e natura dei Piani Resinelli. Fresche faggete, ampi panorami sui laghi e sulla Grigna e un coinvolgente museo interattivo.