DA STASERA LA FESTA PER I 100 ANNI DEL GRUPPO ALPINI BARZIO

BARZIO – Il Gruppo Alpini di Barzio celebra il suo centenario con un lungo weekend di eventi che prende il via oggi. Stasera 17 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro si esibiranno il Coro Valsassina di Cremeno e il Coro Nives di Premana.

Domani l’oratorio aprirà la cucina dalle 19, seguito dalla serata musicale con lo spettacolo dei The McChicken Band. Domenica è prevista la cerimonia ufficiale del centenario: raduno e alzabandiera all’oratorio alle 8.30, quindi la sfilata per le vie del paese accompagnata dal Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio e dal Corpo musicale San Fermo di Cesana Brianza.

Alle 10 si terrà la messa al campo, a mezzogiorno è previsto il lancio dei paracadutisti di Lecco; dopo il rancio il pomeriggio proseguirà in compagnia all’oratorio fino all’ammainabandiera delle 19.

Oltre alle celebrazioni degli alpini, oggi pomeriggio alle 15 al “Chiosco al 68” di Concenedo si svolge il consueto incontro con gli scacchi. Domani alle 17 a Palazzo Manzoni Gianfranco Scotti dialogherà con Federico Oriani sul libro La stagione del Liberty a Lecco e nella sua provincia; alle 18 al Chiosco di Concenedo è in programma l’aperitivo con Funky Ordeal e al centro sportivo La Conca il No Fear DJ set.

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