TORNEO DEI COMUNI 2026: VINCONO PRIMALUNA E CREMENO/CASSINA

PRIMALUNA – Mancano solo due appuntamenti al termine dei gironi nella settima giornata del Torneo di calcio dei Comuni valsassinesi, che si è svolta ieri sera all’oratorio di Primaluna.
Primo match a senso unico, con i padroni di casa di Primaluna che superano con un netto 3-0 la f0ormazione di Taceno/Parlasco.
Non molto diversa la seconda partita della serata, in cui Cremeno/Cassina archivia la pratica Barzio con il risultato di 3-1.
Il torneo, organizzato dall’ASD Primaluna, mette di fronte anche quest’anno le rappresentative dei paesi valsassinesi in una dozzina di belle serate all’insegna del calcio, accompagnato da tifo e socialità, con un calendario che animerà tutto il mese fino alle finali, programmate per venerdì 31 luglio.
Le prossime partite, sempre all’oratorio di Primaluna, sono in programma per questa sera, venerdì 17 luglio: alle 21 Introbio-Ballabio, alle 22 Premana-Pasturo.
RedSpo