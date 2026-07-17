L’APPELLO DI AVIS LOMBARDIA PER LE DONAZIONI DURANTE L’ESTATE

MILANO – L’estate è sinonimo di vacanze. Per il sistema trasfusionale, però, significa anche uno dei momenti più delicati dell’anno. Mentre molti cittadini partono, il fabbisogno di sangue e di farmaci plasmaderivati non diminuisce. Le cure continuano, gli interventi chirurgici anche. Per questo è fondamentale che anche le donazioni continuino. Per questo AVIS Lombardia, con il sostegno di Regione Lombardia, AREU e Centro Regionale Sangue Lombardia, lancia la nuova campagna estiva dedicata alla donazione di sangue e plasma, invitando i cittadini a prenotare la propria donazione prima della partenza per le ferie.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso da AVIS Lombardia e Regione Lombardia insieme ad AREU e Centro Regionale Sangue Lombardia, già avviato nei mesi scorsi per rafforzare la cultura della donazione e aumentare la raccolta di plasma, una delle principali sfide per l’autosufficienza regionale.

Nel 2025 AVIS Lombardia ha potuto contare su 262.853 soci donatori attivi e 8.681 soci non donatori, presenti attraverso una rete composta da 633 sedi comunali e 12 sedi provinciali. Nello stesso anno sono state raccolte 370.751 unità di sangue intero e 89.210 unità di plasma, in crescita dell’8,97% rispetto al 2024. Un risultato importante che, tuttavia, non è ancora sufficiente a garantire la piena autosufficienza regionale.