Data pubblicazione 1 Giugno 2022

BARZIO – Chiusa con ordinanza sindacale urgente la ferrata Pesciola, ex D. Rebuzzini, ai Piani di Bobbio. Le avverse condizioni atmosferiche hanno messo in evidenza anomalie in alcuni punti, causando situazione di concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Decisa dunque la chiusura al transito pedonale della ferrata sino alla messa in sicurezza.