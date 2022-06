SILENZIO, (NON) PARLA BUSSOLA. I TANTI “NO COMMENT” DI UN SINDACO SULL’ORLO DI UNA CRISI

Data pubblicazione 1 Giugno 2022

BALLABIO – Estrarre un dente saldo con una pinzetta sarebbe più facile che tirar fuori due parole al sindaco di Ballabio dopo l’ultimo animato consiglio comunale che lo ha quasi fatto decadere. In realtà due parole, ma proprio due, le ripete al cronista che prova a intervistarlo: “no” e “comment“.

Su tutto il fronte il primo cittadino non si esprime, ma appare chiaro che il muro di gomma corrisponda alla necessità di mantenere il riserbo su un lavorio politico/burocratico – in corso ma non …

> CONTINUA SU BALLABIO NEWS