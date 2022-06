BARZIO, IL COE DEDICA UNA GIORNATA AI 100 ANNI DI DON FRANCESCO PEDRETTI

Data pubblicazione 28 Giugno 2022

BARZIO – Domenica 10 luglio il Coe – Centro orientamento educativo di Barzio dedica una giornata al ricordo del fondatore, don Francesco Pedretti, a cento anni dalla nascita.

L’incontro inizierà alle 9.30 con i saluti di André Siani, presidente del Coe, e di Ivana Borsotto, presidente Focsiv. La mattinata proseguirà con gli interventi di Vittore Mariani, pedagogista, docente all’Università Telematica Pegaso e all’Università Cattolica di Milano, autore del volume Crescere nella gioia. L’attualità del pensiero pedagogico di don Francesco Pedretti (Àncora Editrice, 2016), Mario Colletto, già volontario in R.D. Congo e responsabile della formazione dei volontari internazionali per l’associazione Coe, curatore della pubblicazione Il volontario è… Dagli appunti di Don Francesco Pedretti (Teka Edizioni, 2019), e Bianca Triaca, architetto, promotrice e curatrice di progetti sul patrimonio culturale in Africa per il Coe. Modera Anna Pozzi, redattrice di “Mondo e Missione”, collaboratrice di diverse testate nazionali, già volontaria in Camerun con il Coe.

Al termine Ivana Borsotto e André Siani pianteranno nel giardino del Coe un albero simbolo del 50° Focsiv.

Alle 12 la messa nella chiesa di Sant’Alessandro, presieduta da monsignor Franco Agnesi, vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano e animata dai canti del coro Elikya. Alle 13 il pranzo comunitario nella sede del Coe.

RedBar