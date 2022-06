TORNEO ‘DÖL CHILE’: TRE GARE SENZA STORIA, ‘AUF’ SEGNA 19 RETI

Data pubblicazione 28 Giugno 2022

MARGNO – Nuova giornata del torneo döl Chile di calcio a sei alla memoria di Achille “Chile” Gobbi, organizzato all’oratorio di Margno. Tre le gare del lunedì sera, con risultati decisamente netti: il primo incontro della serata vede Bar Sport Auf infilare 19 reti a Quelli del Mondra (19-1, Thomas Caverio miglior giocatore); a seguire Ragno Orobic Cafè non lascia scampo all’Atletico al bar (9-1, Alessandro Arrigoni miglior giocatore); infine Pedal is on fire ha la meglio su Diego arredamenti (4-1, miglior giocatore Emanuele Bellati).