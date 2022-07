PROGETTO LET’S COOPERATE: A BARZIO L’INCONTRO TRA GIOVANI EUROPEI

Data pubblicazione 4 Luglio 2022

BARZIO – L’Associazione COE cerca in Italia cinque partecipanti al progetto Let’s Cooperate. I giovani dovranno essere interessati ai temi della Cooperazione Internazionale, dell’Inclusione e della Sostenibilità ambientale. Let’s Cooperate 2.0 – The Way for an Inclusive and Sustainable Society è promosso da Associazione COE, Asociación Las Niñas del Tul, Associazione Stichting Liberta Care, NGO Logos. Sono inoltre coinvolti Alma de Colores e Yes To Sustainability, ed è finanziato dal programma Erasmus+.

Si tratta della seconda edizione di un progetto in cui i giovani sono protagonisti di uno scambio sociale, culturale e formativo, dove imparare gli uni dagli altri e fare un’esperienza fuori dagli schemi ordinari. Lo scambio si terrà a Barzio nella sede centrale del COE, da sabato 20 a lunedì 29 agosto e vedrà riunirsi 24 giovani da Italia, Spagna, Polonia e Paesi Bassi.

Lo scambio è aperto a giovani tra i 18 e i 26 anni interessati a tematiche sociali e ambientali e che desiderano vivere un’esperienza internazionale di partecipazione attiva. Tutti i costi di vitto, alloggio e viaggio sono coperti dal fondo Erasmus+ e verranno rimborsati una volta effettuato lo scambio. Per candidarsi è necessario compilare il modulo online sul sito dell’Associazione Centro Orientamento Educativo entro domenica 10 luglio.