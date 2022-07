VALDACORDA BEACH VOLLEY: I 2+2 SI PRENDONO LA RIVINCITA DI FRONTE A 130 GIOCATORI E 32 SQUADRE

Data pubblicazione 4 Luglio 2022

CASARGO – Dopo l’edizione forzatamente ridotta andata in scena la scorsa estate, sabato 2 luglio 2022 è tornata nel pieno della sua formula l’ormai consueta maratona pallavolistica ‘Valdacorda Beach Volley’ che ha registrato un successo di pubblico mai visto prima: complice una splendida giornata di sole, sui due campi di beach volley allestiti al Parco delle Chiuse di Casargo si sono sfidati 130 giocatori divisi in 32 squadre provenienti da tutta la Provincia (e oltre) per un totale di ben 80 partite disputate.

I ‘Marino 5 Spritz’ in collaborazione con l’Asp Premana hanno saputo organizzare un evento che ha richiamato l’attenzione di centinaia di persone che hanno affollato l’area già dalla mattina e fino a tarda serata per tutte le quasi 13 ore di durata dell’evento: quella che quattro anni fa era partita come un’ idea forse un po’ ambiziosa di un gruppo di amici si è rivelata una scelta vincente e uno degli appuntamenti più attesi dell’estate altovalsassinese.

Per quanto riguarda l’aspetto sportivo della manifestazione, la terza edizione del Valdacorda Beach Volley è stata vinta dai ‘2+2’ che si sono presi la rivincita dopo il secondo posto conquistato del 2021, al termine di una combattutissima finale contro i ‘Gallio’, secondi classificati. Chiude il podio il terzo posto delle ‘Principesse e i Piselli’. Nel tabellone Silver sul campo 2 (il tabellone delle terze e quarte squadre classificate nei gironi) successo dei ‘Sappada’ che hanno battuto i ‘Nome Squadra’ che si sono piazzati davanti a ‘Lalla la Cavalla’.

A fine serata durante le premiazioni i ‘Marino’ hanno voluto esprimere il loro ringraziamento oltre che a tutti i partecipanti all’amministrazione comunale di Casargo che per l’occasione ha messo a nuovo l’esistente campo di beach volley, alle Proloco locali e a tutti quelli che hanno collaborato alla splendida riuscita del torneo, promettendo di pensare già al futuro per rendere sempre più speciali le prossime edizioni.