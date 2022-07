CULTURA/ALLA SCOPERTA DELLE ELEGANTI VILLE DI BARZIO E CREMENO

Data pubblicazione 13 Luglio 2022

CREMENO – “Architetture del Novecento. Ville tra Barzio e Cremeno” è il secondo appuntamento dell’estate de ‘La Fucina’, associazione culturale da alcuni mesi attiva in Altopiano.

Lo sviluppo del turismo tra Otto e Novecento che portò numerose famiglie borghesi da Milano e dalla Brianza ad affezionarsi alla Valsassina vide sorgere nel nostro territorio altrettante dimore eleganti, ville che per dimensioni e stili si discostavano dalla tradizionale architettura locale.

Tuttora abitate ed in ottimo stato, le ville sono motivo di curiosità per residenti e villeggianti e su questo si concentrerà la conferenza di Federico Oriani, raccogliendo il testimone dell’incontro tenuto la scorsa settimana da Marco Sampietro sugli albori del turismo in Valle.

L’appuntamento è giovedì 14 luglio alle 21 nella sala della Banca di Cremeno (mascherina FFP2 obbligatoria).