SCI D’ERBA/SUPER SCHIAVETTI: 3° E 4° POSTO NEI SUPERG DI COPPA DEL MONDO

Data pubblicazione 17 Luglio 2022

JASENSKA DOLINA (SK) – Ottimi piazzamenti nelle prove in Slovacchia di Supergigante per Nicolò Schiavetti, impegnato in Coppa del Mondo Giovani di sci d’erba. L’atleta 21enne di Esino Lario ha ottenuto infatti una medaglia di bronzo e un quarto posto a Jasenska Dolina.

Nella gara in cui si è piazzato terzo, Schiavetti ha concluso sesto assoluto a meno di un secondo dal vincitore, l’austriaco Schloeegl.

Purtroppo per il giovane in forza al Valsassina Ski Team, le condizioni della pista non hanno permesso di disputare il previsto Gigante, specialità nella quale è molto forte.

RedSpo