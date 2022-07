STASERA A PRIMALUNA “TORNANO LE STREGHE”: AL PARCHETTO DELLE GRIGNE

Data pubblicazione 17 Luglio 2022

PRIMALUNA – Lucia Invernizzi e Alice Bossi saranno le protagoniste di “Streghe – Lettura teatrale a due voci“. Un appuntamento in programma questa sera, domenica 17 luglio alle 21 al Parchetto della Cooperativa Le Grigne di Vimogno.

“Teste calve, artigli, saliva blu mirtillo. La realtà non è mai quella che sembra. Aprite bene gli occhi se non volete essere trasformati in topi!” Si legge nel manifesto dell’evento. Infatti chi sono le vere streghe? Non quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma signore elegantissime, magari vostre conoscenti.

Dal romanzo del 1983 “Le Streghe” di Roald Dahl, va in scena uno spettacolo a due voci che mette in moto la fantasia e l’immaginazione di grandi e piccini per entrare nel mondo spaventoso e divertente delle streghe. Un monito per i ragazzi a non fidarsi mai delle apparenze e un invito ad affrontare ogni aspetto della vita con forza e determinazione.

L’ingresso è gratuito.