“HO PERSO IL MIO GATTO”. GIGLIOLA, IN FERIE A BARZIO, CHIEDE AIUTO

Data pubblicazione 18 Luglio 2022

BARZIO – “Buongiorno, scusatemi, non so se potete aiutarmi”. Così la nostra lettrice Gigliola nel lanciare un accorato appello.

“Sono a Barzio in vacanza, come da 30 anni a questa parte. Da 5 giorni il mio gatto Whisky di un anno non torna a casa. Sono disperata! È sterilizzato e molto diffidente. Ho messo volantini in paese ma ancora niente. Potete aiutarmi a scoprire se l’ha visto o preso qualcuno? Vi mando foto e se qualcuno ha notizie può contattarmi al 340-2273628“.

Gigliola, dunque, ha bisogno di noi. Proviamo a ridarle il sorriso riportando a casa il suo Whisky.

RedBar