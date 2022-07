DRAMMA DI INTROBIO, LA RICOSTRUZIONE DELL’AGENZIA ANSA: IL 58ENNE “SCHIACCIATO DA UN MEZZO IN MOVIMENTO”

Data pubblicazione 18 Luglio 2022

INTROBIO – Sarebbe stato “schiacciato da un mezzo in movimento” l’operaio 58enne deceduto intorno alle 9:30 di oggi all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, vittima di circostanze drammatiche nella mattinata a Introbio, in una impresa edile del paese.

Originario della Moldavia, l’uomo secondo la ricostruzione dell’ANSA aveva appena iniziato il turno di lavoro, quando – per cause al vaglio dei carabinieri – sarebbe rimasto schiacciato da un automezzo. “Subito soccorso dai colleghi – riferisce l’agenzia , è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale, dove è morto per i traumi riportati al torace. Altre fonti parlano di un malore, forse uno svenimento, che avrebbe colpito lo sfortunato appena prima di essere travolto dal veicolo. Il 58enne risiedeva con la famiglia a Pasturo.

Sempre stando alle agenzie di informazione nazionali, è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Lecco. Oltre alle indagini dei Carabinieri, in corso “accertamenti da parte dei tecnici dell’Ats sulle misure di sicurezza adottate dalla ditta”.

