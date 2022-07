RI-GENERA: CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI. CASARGO AL 1° E 15° POSTO, POI ALTOPIANO E PRIMALUNA

Data pubblicazione 22 Luglio 2022

MILANO – Finanziati i progetti presentati dai Comuni di Casargo, Primaluna, Cassina e Moggio per il bando regionale Ri-Genera che concede contributi per il contenimento dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione con impianti a fonte rinnovabile.

In Valsassina arriverà complessivamente poco più di un milione e quattrocentomila euro; nella graduatoria, appena pubblicata al Burl, spicca il Comune di Casargo il cui progetto ha conquistato il primo posto in Lombardia.

Il paese dell’Alta Valle riceverà dunque un finanziamento di 114.037,02 euro per un intervento del valore complessivo pari a 126.707,80 euro sulle scuole e altri 96.276,97 euro per un intervento da 106.974,41 euro alla sala eventi.

21° posto per Cassina che riceverà 187.676,87 euro per lavori pari a 208.529,86 euro; 26° Moggio (292.907,99 euro su totali 362.819,35 euro); seguito da Primaluna con due progetti (400mila euro su 689.713,38 e altri 400mila su 498.500,36).

Ammessi ma non finanziati – almeno fino a scorrimento dell’elenco – i progetti presentati dai Comuni Parlasco (139° per un intervento da 54.914,62 euro) e Barzio (161° per lavori del valore di 140.778 euro), oltre a una terza candidatura di Primaluna (88° per un intervento da 466.171,41 euro)

RedPol