INTROBIO/RESIDENTI PROTESTANO: “DISAGIO CONTINUO CAUSA FREQUENTATORI DEL LUNA PARK”

Data pubblicazione 22 Luglio 2022

Siamo un gruppo di residenti a Introbio.

Vogliamo segnalare la problematica portata indirettamente dal Luna Park che staziona ogni anno nel mese di Luglio in Introbio, precisamente in via alle Prade.

Premettiamo che non è il Luna Park in sé il problema, anzi il luna park negli anni si è sempre attenuto al rispetto delle regole, quindi rimanendo nei limiti dei decibel e rispettando gli orari.

Il problema sono i ragazzi che frequentano quotidianamente il Luna Park, noi residenti viviamo una situazione di forte disagio continua, dalle ore 21.00 fino allo spegnimento delle giostre.

La situazione più pericolosa è causata dai motocicli e auto che sfrecciano a forte velocità, creando situazioni di estremo pericolo, oltre che disturbo alla quiete di noi residenti (mezzi rumorosi) obbligandoci a prendere sonno solo in tardo orario (sarà poi difficile rimanere in forma e lucidi il giorno seguente al lavoro non riposando in maniera adeguata), perché nonostante le giostre spengono, questi ragazzi continuano a infastidire.

Altra situazione di disagio, sono i ragazzi che urinano e gettano rifiuti in strada, tra cui (purtroppo) anche bottiglie di vetro, rompendosi creano pericoli e ferimento a persone, perché per chi ha bambini piccoli non è simpatico vedere fuori di casa cocci di vetro.

Personalmente è una situazione non più tollerabile, chiediamo anche se sia normale non vedere mai le forze dell’ordine presidiare la zona e fare qualche verbale a qualche fanatico della velocità…

Chiediamo anche se è normale che il Luna Park possa stazionare per ben 4 settimane in un paesino (1/13 di anno è veramente troppo), se è permesso ciò, deve essere tutelata anche la quiete di noi residenti, attivando un buon servizio di ordine pubblico, perché abbiamo il diritto di vivere la nostra quotidianità in modo tranquillo, senza essere infastiditi da ragazzi veramente maleducati, e dico Ragazzi e non Ragazze.

Infine, se l’amministrazione comunale non è in grado di mantenere l’ordine pubblico, perché non trovare un’altra collocazione per il Luna Park? Una zona più centrale per il paese, anche più comoda per raggiungerlo – tipo in via Valleggio. Così chi di dovere potrà comprendere cosa si subisce per un tredicesimo dell’anno.

I lettori devono capire che una frazione così rilevante della propria vita in cui si subisce la maleducazione degli altri è veramente tanto. Mettetevi nei nostri panni per capire cosa voglia dire una cosa del genere…

Grazie a Valsassinanews per la disponibilità

Un gruppo di residenti ad Introbio

–

NOTA EDITORIALE

La lettera è arrivata corredata da numerose foto e video, che la redazione ha scelto di non pubblicare – essendovi raffigurati prevalentemente soggetti all’apparenza minorenni. Gli episodi citati nel testo sono però riscontrati con precisione e dunque risultano (purtroppo) in linea con quanto descritto.

VN