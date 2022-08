Data pubblicazione 6 Agosto 2022

BARZIO – Un uomo dell’età di 55 anni si è procurato la probabile lussazione di una spalla mentre stava compiendo un’escursione in bicicletta oggi pomeriggio, sabato, nei boschi del territorio di Barzio.

Sono intervenuti Soccorso Alpino di Dervio e l’eliambulanza del 118 decollata da Bergamo (nel video a fondo pagina).

Dopo la prima assistenza sul posto, l’infortunato è stato trasportato per via aerea all’ospedale di Lecco in codice giallo (condizioni “mediamente critiche”).

RedCro