Data pubblicazione 9 Agosto 2022

MILANO – Sono 3.385 gli studenti lombardi che nei prossimi giorni riceveranno la Dote scuola – Componente Merito, il contributo che Regione Lombardia riserva agli studenti del secondo ciclo di istruzione e di formazione professionale che si sono distinti per aver conseguito ottimi risultati scolastici.

In particolare, in provincia di Lecco in tutto verranno consegnati 51.726 euro ai 90 studenti meritevoli: 19 che hanno terminato le superiori con 100 e lode…