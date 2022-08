SUEGLIO, PONTE SULLA VALLE DEL SALUS IN “DETERIORAMENTO”. IMPOSTI LIMITE DI PESO E DISTANZA DI SICUREZZA

Data pubblicazione 9 Agosto 2022

SUEGLIO – Cambia ancora la viabilità del ponte sulla Valle del Sales, al chilometro 1+700 della Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, nel territorio comunale di Sueglio.

Dopo gli ultimi sopralluoghi che hanno riscontrato un “deterioramento delle condizioni di conservazione della struttura, in particolar modo derivante dall’ampio distacco di porzioni del calcestruzzo copriferro dalle travi del solaio e dalle pile di sostegno, oltre al consistente ossidazione dei ferri di armatura scoperti” si è deciso di limitare ulteriormente il transito, che nel gennaio scorso era stato vietato ai veicoli di massa superiore a 20 tonnellate.

D’ora in poi il limite per il passaggio è stato ridotto a 3,50 tonnellate, con tanto di “distanziamento minimo obbligatorio di 30 metri per i veicoli in transito sulla struttura, al fine ridurre le azioni di carico sul manufatto e rendere il transito dei veicoli compatibile con le caratteristiche statiche attuali del ponte”.