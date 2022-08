CONCENEDO: PROCESSIONE E CUCCAGNA PER LA PATRONA MARIA ASSUNTA

Data pubblicazione 16 Agosto 2022

BARZIO – Non solo Taceno e Morterone, nel nostro territorio anche Concenedo ha una particolare devozione verso Maria Assunta in cielo. Culto popolare che risale ai primi secoli della cristianità, alla figura della Madonna elevata in anima e corpo è dedicata la chiesetta della frazione di Barzio e ogni anno viene celebrata con processione e, dopo alcuni anni di stop, con l’arrampicata al palo della cuccagna.

La messa solenne, tenutasi nel prato all’ingresso del borgo, ha consentito la partecipazione dei fedeli in numero ben superiore a quello che avrebbe accolto la piccola chiesa. A seguire nel vicino parco giochi è iniziata la corsa alla cuccagna: sotto gli occhi di un pubblico caloroso, due le squadre a contendersi i premi appesi sulla cima dell’asta.