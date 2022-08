E VASCO SI FECE… IN DUE: TRIBUTI “ACCAVALLATI” IN ALTOPIANO, CHE FIGURA

Data pubblicazione 21 Agosto 2022

BARZIO/CASSINA VALSASSINA – La distanza tra i due palchi nei paesi vicini vicini era ed è minima, quella tra le “centrali organizzative” evidentemente gigantesca: sabato sera 20 agosto, Tribute band di Vasco Rossi in Altopiano. Peccato fossero DUE eventi, analoghi salvo magari la qualità dei protagonisti ma certo identici nella forma, stesse ore a a pochissimi km l’uno dall’altro – alla tensostruttura di Barzio e al parco giochi di Cassina.

Non esattamente insomma un coordinamento perfetto tra due paesi dello stesso comprensorio e davvero vicinissimi.

D’altra parte, siamo pur sempre nella Valle in cui per anni e anni è andato in scena il bislacco accavallamento tra manifestazioni certo più “di peso” quali l’Antico di Premana e Moggio Profumi e Sapori, ogni due anni programmati nelle stesse date di ottobre.

Su questo giornale si parla “da quel dì” della necessità di una sorta di cabina di regia degli eventi pubblici – che poi nel territorio non sono propriamente una valanga. E gli enti in grado di rimboccarsi le maniche e provare a concordare date e orari, in modo da evitare figuracce del genere, ci sarebbero pure. Peccato che, anche nell’epoca delle tecnologie facilmente disponibili, anziché mettersi al lavoro nessuno ci pensi minimamente.

Il “doppio Vasco” di ieri ne è solo l’ultima, triste conferma.

VN

