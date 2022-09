CADE DALLA FALESIA DEL SASSO DI INTROBIO: 32ENNE FERITO IN ‘CODICE GIALLO’

Data pubblicazione 10 Settembre 2022

INTROBIO – Incidente in falesia poco fa (alle 10:30 circa) sul “Sasso di Introbio” dove un uomo di 32 anni è precipitato, procurandosi diversi traumi.

Provvisoriamente, il ferito è stato valutato in codice giallo (dunque in condizioni per per gli standard di AREU sono classificate come “mediamente critiche”). Sul posto operano gli addetti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Barzio, pronta l’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina.

Aggiornamenti della situazione in questa pagina, non appena disponibili.

RedCro