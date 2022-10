CORTENOVA, ARRIVANO 9 DEFIBRILLATORI. DOMENICA LE DIMOSTRAZIONI PER UTILIZZARLI E SALVARE VITE

Data pubblicazione 24 Ottobre 2022

CORTENOVA – Domenica 6 novembre al centro polifunzionale di Bindo, a Cortenova, l’incontro “Come salvare una vita con il defibrillatore”.

Evento organizzato dalla Associazione Salva un Cuore APS e dal Comune di Cortenova al termine della campagna di Cardioprotezione patrocinata da quest’ultimo. La campagna è servita per raccogliere fondi per acquistare e donare al comune ben nove defibrillatori per cardioproteggere i propri cittadini.

In questa occasione verrà illustrato il posizionamento dei Dae e il loro funzionamento; inoltre, si informeranno tutti i presenti su come affrontare un arresto cardiaco e come procedere per una disostruzione pediatrica. Infine, il Soccorso Centro Valsassina metterà a disposizione i loro istruttori su tre postazioni con manichini, per permettere, a chi lo vorrà, di provare a fare un massaggio cardiaco (RCP).

L’evento inizierà alle 14 ma già dalle 12.30, grazie all’aiuto degli Alpini di Cortenova, sarà possibile acquistare e degustare la loro famosa polenta taragna.