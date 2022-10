Data pubblicazione 30 Ottobre 2022

LECCO – Dopo i brillanti risultati inanellati da Foschi, il Lecco oggi ospita il Trento da favorita. “Anche se siamo primi in classifica – spiega il mister – non dobbiamo dimostrare nulla. Fa piacere, certo, ma i ragazzi non devono peccare di presunzione e devono mettere in campo semplicemente quello che si è messo in campo nelle ultime gare”.