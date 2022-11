SONDAGGIO VN SUL CLIMA IMPAZZITO: PER I LETTORI “CONTENERE I CONSUMI”

Data pubblicazione 10 Novembre 2022

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN ha trattato per una settimana il cambiamento climatico – che naturalmente tocca anche Valsassina e dintorni.

Per il 59% dei lettori la soluzione è “Contenere i consumi“, ma il pessimismo porta un quarto dei votanti a scegliere la voce “Il pianeta ce lo siamo già giocato“. Ma che la situazione sia seria lo conferma il risicato 8% che ha dichiarato “Per me non c’è nessun cambiamento“.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 17 novembre. Questa volta chiedendo a chi legge VN un’opinione sulla possibile (ma non probabile) apertura di un istituto superiore in Valsassina.. CLIMA "IMPAZZITO", CHE FARE? Contenere i consumi (59%, 145 Voti)

Nulla, il pianeta ce lo siamo già giocato (25%, 62 Voti)

Per me non c'è nessun cambiamento (8%, 19 Voti)

È sempre il solito magna-magna (7%, 18 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 2 Voti) Totale votanti: 246 Loading ... Loading ...

.

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS