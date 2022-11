LETTERA: “A BOBBIO UNO SPAZIO PER GLI ESCURSIONISTI VERSO I CAMPELLI”

Data pubblicazione 19 Novembre 2022

Buongiorno, avvicinandosi la stagione invernale gradirei e non da oggi, che nel comprensorio sciistico dei Piani di Bobbio sia lasciato il giusto spazio anche ai signori escursionisti. Un tracciato sicuro ed esclusivo, ben segnalato che permetta al popolo degli escursionisti di accedere all’area Campelli, intesa come Rif.Lecco e dintorni. Un tracciato che in sicurezza e autonomia eviti di incrociare le piste da sci. Si eviterebbero inutili richiami o controlli serrati con l’unico scopo di emettere contravvenzioni.

Uno sviluppo sostenibile passa anche attraverso il comune rispetto del frequentare la montagna, esempio per tutti il comprensorio dei Piani di Artavaggio che attraverso pratiche di buon senso si è imposto come un esempio se non da seguire in tutto almeno in parte da copiare.

La stagione è alle porte, se il tracciato fosse già stato predisposto; grazie, se ancora non lo è, riflettiamo!

Grazie per l’attenzione.

C.E.